Байден особисто переговорить із Зеленським: чого очікувати і що вже відомо

Можливо, ця розмова вже відбулася.

Президент США Джо Байден невдовзі поговорить з главою України Володимиром Зеленським. Є ймовірність, що це вже сталося.

Про це написав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х із посиланням на речницю адміністрації Байдена.

"Президент Байден невдовзі поговорить із президентом Зеленським – якщо вже не поговорив – та оголосить сьогодні про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки", – написав він.

Раніше йшлося про те, що Джо Байден має намір оголосити інформацію про виділення нового пакету військової допомоги Україні саме 16 жовтня після розмови телефоном з президентом Володимиром Зеленським. Про це заявляла речниця адміністрації американського президента Карін Жан-П’єр.

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