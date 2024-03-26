Байден отримав перевагу над Трампом в 6 із 7 ключових штатах — опитування Bloomberg

Водночас автори опитування поки не кажуть, чи є покращення показників Байдена глобальною зміною тенденції передвиборчих перегонів.

За даними опитувань, президент США Джо Байден отримав перевагу над республіканцем Дональдом Трампом в шести із семи ключових штатів.

Результати дослідження показали найсильнішу позицію демократів у щомісячному опитуванні Bloomberg News/Morning Consult.

"Ця прихильність до президента Байдена зафіксована після п'яти місяців лідерства Трампа. Нещодавнє послання про становище країни згуртувало демократів і, схоже, пом'якшило побоювання з приводу віку Байдена. Зсув був значним у штаті Вісконсіні, де Байден випереджає Трампа на один пункт після відставання від нього на чотири пункти у лютому, а також в Пенсільванії, де кандидати рівні після того, як минулого місяця Трамп лідирував на шість пунктів. Вони також рівні у Мічигані", — йдеться у дослідженні.

Водночас автори опитування зазначають, що зарано говорити про те, чи є покращення показників разовим підвищенням чи початком більш довгострокових змін у передвиборчих перегонах, і Байден продовжує відставати від передбачуваного кандидата від Республіканської партії у чотирьох найважливіших штатах.

Водночас Байден продовжує відставати від передбачуваного кандидата від Республіканської партії в чотирьох найважливіших штатах.

Опитування 4932 зареєстрованих виборців в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсіні проводилося 8-15 березня з похибкою +/- 3 процентних пункти в Аризоні, Джорджії та Пенсільванії; +/- 4 процентні пункти в Мічигані, Північній Кароліні та Вісконсіні; +/- 5 процентних пунктів у Неваді; і +/- 1 процентний пункт в об'єднаній вибірці всіх штатів, що вагаються.

Також зазначено, що передвиборний штаб Байдена відмовився коментувати результати опитування.

Нагадаємо, через жорстку опозицію 45-го президента США Дональда Трампа адміністрація чинного лідера США Байдена зрештою може погодитися на надання Україні збройної допомоги в кредит. Проте, навряд чи Київ колись поверне ці гроші.

Читайте також: