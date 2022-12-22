Байден озвучив своє бачення України після закінчення війни

Американський президент заявив, що він, як і його український колега, прагне, щоб війна чимшвидше закінчилася.

Президент США Джо Байден описав майбутнє України після закінчення війни, як вільної, незалежної та процвітаючої країни, що перебуває в безпеці.

Про це він говорив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленський проти ночі 22 грудня у Вашингтоні.

“Це наше [з президентом Зеленським] бачення. Ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася”, - наголосив він.

За його словами, ця війна може закінчитися в один день, коли президент Путін скаже, що виводить війська з країни.

“Але цього не сталося досі... Тому потрібно, щоб Україна досягла успіху на полі бою, вона може досягнути цього успіху з нашою допомогою і допомогою союзників. Щоб Зеленський міг вести переговори з росіянами за столом переговорів, потрібно, щоб був успіх на полі бою”, - наголосив президент США.

Байден зауважив, що президент країни-агресорки Володимир Путін визнав, що ця війна видалася важчою, ніж він думав.

“Він думав, що зможе зруйнувати НАТО, зможе зламати альянс, він думав, що український народ, який є російськомовним, його прийме — він помилявся, помилявся і ще раз помилявся. Він був неправий і продовжує помилятися. Він не може виграти цю війну”, - підсумував американський лідер.

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