Байден перед завершенням своєї каденції може ухвалити для України важливі рішення: що про це відомо

Для Байдена підтримка України зараз вигідна не лише з геополітичної точки зору.

Президент США Джо Байден за чотири місяці до завершення своєї каденції може ухвалити важливі для України рішення.

Про це “24 Каналу” розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

За його словами, хоч Байден і зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів, проте він не планує достроково залишати пост президента. Це він підтверджував і на своїх офіційних сторінках в соцмережах.

“До виборів у Байдена є можливість дати Україні абсолютно все, що можна, і розв'язати вам руки, щоб ви робили все можливе, аби завершити війну”, – наголосив Уріель Епштейн.

Він також додав, що для Байдена підтримка України зараз вигідна не лише з геополітичної точки зору. Своїми діями він також може показати США, що демократи досі залишаються сильними та здатними на рішучі й важливі кроки. А отже, що і наступний кандидат від демократів також буде сильним і готовим до захисту вільного світу.

Нагадаємо, що Україна продовжуватиме підтримувати зв'язки з республіканцями та демократами і уникатиме втягування у внутрішню політику США.

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