Байден передав ручку, якою підписав ленд-ліз для України, сенаторці українського походження

Після підписання історичного документу президент США передав ручку, якою зробив підпис, першій етнічній українці в Конгресі США Вікторії Спартц.

У понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден скористався для підписання закону про ленд-ліз для України тією ж ручкою, якою це було зроблено у 1940 році. Після цього він передав цю ручку сенаторці від Республіканської партії Вікторії Спартц, яка має українське походження.

Про це стало відомо із трансляції цього історичного для України та цілого світу моменту.

Президент США нагадав, що програма ленд-ліз була запроваджена під час Другої світової війни, коли Європа також потребувала допомоги Америки. Тепер це сталося вдруге за всю історію США, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

“Хочу сказати, що ця допомога є, бо Україна є важливою для всіх. Путінська війна захотіла ще раз зруйнувати Європу, демократичне майбутнє України", - сказав перед підписанням документу Джо Байден.

Під час підписання законопроекту в Овальному кабінеті Білого дому були присутні віце-президентка США Камала Гарріс та законодавці від обох партій Конгресу - демократи Елісса Слоткін та Бен Кардин, а також республіканка Вікторія Спартц, яка має українське походження.

Саме першій етнічній українці в Конгресі США Джо Байден передав ручку, якою поставив свій підпис під історичним документом.

Як відомо, Вікторія Спартц народилася 1978 року в місті Носівка Чернігівської області. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 2000 року вона переїхала до США, де отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани та залишилася там викладати.

Раніше Вікторія Спартц займалася підприємництвом у галузі нерухомості і сільського господарства, а також була сенаторкою Сенату штату Індіана. У 2020 році Спартц обрали до Палати представників США від 5 округу штату Індіана. Вона почала виконувати обов'язки члена Палати представників у січні 2021 року, ставши першою етнічною українкою в Конгресі США.

Нагадаємо, що підписанню документа передувала процедура з ухвалення закону в сенаті США та Палаті представників США. 7 квітня сенат США одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни (ленд-лізу).

Пізніше, 28 квітня, Палата представників США затвердила закон про ленд-ліз для України. Сенатори підтримали пропозицію, оскільки українські захисники довели, що можуть відбиватися від російських військ та показують справжній героїзм у боротьбі з ворогом.

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