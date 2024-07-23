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Байден передав свої повноваження щодо підтримки України Мінфіну та Держдепу США

Байден передав свої повноваження щодо підтримки України Мінфіну та Держдепу США

Президент США Джо Байден делегував повноваження щодо підтримки України / Фото: Associated Press

Ідеться про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден делегував частину своїх повноваження щодо підтримки України керівникам Мінфіну і Держдепартаменту.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

У повідомленні вказується, що держсекретарю США Ентоні Блінкену та міністру фінансів Джанет Єллен були передані повноваження "покладені на президента" низкою пунктів цього закону.

Ідеться про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців".

Цей закон дозволяє зокрема конфісковувати заморожені російські активи на користь України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Портников оцінив, які наслідки матиме рішення Байдена вийти з президентських перегонів.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відреагував на рішення Байдена знятися з виборів.

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