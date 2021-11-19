Байден передав свої повноваження віцепрезиденту, - заява Білого дому

Каміла Гарріс виконуватиме обов'язки президента США, поки очільник держави перебуватиме в госпіталі під анестезією.

Президент США Джо Байден тимчасово передає свої повноваження віце-президенту Камілі Гарріс.

Як інформує Reuters, про це повідомила у п'ятницю, 19 листопада, речниця Білого дому Джен Псакі.

Каміла Гарріс виконуватиме обов'язки президента США короткий час, поки Байден перебуватиме під анестезією у медичному центрі ім. Волтера Ріда, де він проходить планове обстеження.

Під дією наркозу президент США перебуватиме під час звичайної процедури колоноскопії.

Для 78-річного Байдена це буде перше медичне обстеження з моменту, коли він обійняв посаду президента. Востаннє він проходив цю процедуру в грудні 2019 року, тоді лікарі визнали його здоровим та здатним виконувати обов'язки очільника держави.

Речниця Білого дому Джен Псакі нагадала, що у 2002 та 2007 році президент США Джордж Буш-молодший також передавав повноваження своєму віцепрезиденту на час обстеження.

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі підтвердили підготовку до проведення переговорів президента РФ Володимира Путіна та лідера США Джо Байдена, яка може відбутися у форматі онлайн-зустрічі цього року

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