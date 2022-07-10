Байден під час поїздки на Близький Схід хоче долучити країни щодо підтримки США в протистоянні з Росією

Президент США наголосив, що його робота полягає в тому, "щоб зберегти нашу країну сильною і безпечною".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час поїздки на Близький Схід намагатиметься розширити коло країн, які підтримають Америку в протистоянні з Росією і допоможуть перемогти в конкуренції з КНР.

Про це він заявив у своїй статті для Washington Post.

Байден наголосив, що його робота полягає в тому, "щоб зберегти нашу країну сильною і безпечною". Для цього США повинні протистояти Росії, перевершити Китай, зайнявши найкращу позицію на Близькому Сході, "і працювати для більшої стабільності" в цьому регіоні, пояснив американський лідер.

Президент США додав, що для максимальної реалізації поставлених цілей "ми повинні безпосередньо взаємодіяти з країнами, які можуть вплинути на результати" політики Сполучених Штатів.

Він також зазначив, що "більш безпечний і інтегрований Близький Схід вигідний американцям з багатьох причин".

"Його водні шляхи мають велике значення для світової торгівлі та ланцюжків поставок, на які ми покладаємося. Його енергетичні ресурси життєво важливі для пом'якшення впливу дій Росії в Україні на світові поставки ", - наголосив він.

Байден повідомив, що наразі американські і саудівські експерти "працюють (...) з іншими країнами-виробниками нафти з ОПЕК, щоб допомогти стабілізувати нафтові ринки".

Візит Байдена до Ізраїлю, на Західний берег річки Йордан і в Саудівську Аравію запланований на 13-16 липня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив бажання того, аби його американський колега Джо Байден прибув до України. За його словами, очільник Білого дому нібито не проти відвідати нашу країну. Втім, існує низка безпекових моментів.

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