Байден підписав закон про захист одностатевих шлюбів у США

Байден підкреслив, що підписання закону наближає США до рівності, свободи та справедливості

Президент США Джо Байден підписав закон, який направлений на захист одностатевих і міжрасових пар.

Про це повідомляє видання CNN.

"Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність", - заявив Байден.

Також Байден підкреслив, що підписання закону наближає США до рівності, свободи та справедливості.

"Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті. Ми не могли ставитися до них з рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни", - сказав президент США.

Після підписання старий закон про Захист шлюбу, який передбачав шлюб лише між жінкою так чоловіком, втрачає свою силу. Новий закон забовʼязує визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включаючи одностатеві та міжрасові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні набрала необхідні 25 тис. голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів.

Також ми інформували, що європейські збірні відмовилися від ЛГБТ-пов'язок на ЧС-2022.

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