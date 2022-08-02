Байден підтвердив ліквідацію лідера “Аль-Каїди” і зробив попередження іншим терористам

У Кабулі американський безпілотник знищив лідера “Аль-Каїди” Аймана аз-Завахірі, коли він перебував на балконі будинку, який став його притулком.

Президент США Джо Байден заявив, що “справедливість звершилася” після того, як у своїй промові в Білому домі підтвердив ліквідацію лідера терористичної організації “Аль-Каїда” Аймана аз-Завахірі, який переховувався у столиці Афганістану.

Про це повідомляє CNN з посиланням на оголошену заяву американського лідера.

Байден нагадав, що відколи Сполучені Штати 11 років тому покарали терориста бен Ладена, Завахірі став лідером “Аль-Каїди”, який координував філії терористичної організації в усьому світі, зокрема давав оперативні вказівки щодо нападів на об’єкти США.

“Тепер справедливість звершилася. І цього лідера терористів більше немає. Людям у всьому світі більше не потрібно боятися злісного та рішучого вбивці... Ми знову ясно даємо зрозуміти, що незалежно від того, скільки часу це займе, якщо ви є загрозою для нашого народу, Сполучені Штати знайдуть вас, де б ви не ховалися”, - наголосив американський президент.

Байден розповів деталі операції, зазначивши, що розвідка знайшла Завахірі на початку цього року, коли він переїхав до центру Кабула, щоб возз’єднатися з членами своєї найближчої родини. За його словами, після “ретельного розгляду чітких і переконливих доказів” щодо місцезнаходження Завахірі він санкціонував “точний удар”, який убив його.

“Ця місія була ретельно спланована, суворо мінімізувала ризик заподіяння шкоди іншим цивільним особам, і тиждень тому, після того, як мені повідомили, що умови оптимальні, я дав остаточний дозвіл і місія пройшла успішно", — сказав президент США.

Ніхто з членів родини терориста не постраждав, жертв серед цивільного населення також немає. Для удару було обрано момент, коли Айман аз-Завахірі усамітнився на балконі, де він за звичай проводив багато часу.

Президент Байден також зробив попередження іншим терористичним групам у всьому світі.

“Для тих у всьому світі, хто продовжує намагатися завдати шкоди Сполученим Штатам, послухайте мене зараз: ми завжди залишатимемося пильними, ми діятимемо, і ми завжди робитимемо все необхідне для забезпечення безпеки американців удома та по всьому світу", - сказав Байден.

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня у Білому домі заявили про проведення успішної антитерористичної операції.

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