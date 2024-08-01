Байден підтвердив обмін ув'язненими із Росією і розповів подробиці

Внаслідок обміну ув'язненими між РФ і країнами заходу з Росії повернулися 16 осіб.

До Сполучених Штатів повертаються троє американських громадян і один власник грін-карти, які були несправедливо ув’язнені в Росії. Це відбулося в межах домовленості про обмін ув’язненими між Москвою та Заходом.

Інформацію офіційно повідомив Білий дім.

Як ідеться в повідомленні від імені президента США Джо Байдена, в межах угоди вдалось домовитись про звільнення з Росії 16 людей, з них п’ятеро громадян Німеччини та семеро росіян, "які були політичними в'язнями у власній країні".

До США, зокрема, повернуться репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, морський піхотинець США Пол Уілан, журналістка Алса Курмишева та дисидент Владімір Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство та грін-карту.

Байден подякував за участь у переговорах зі звільнення в’язнів Німеччині, Польщі, Словенії, Норвегії та Туреччині.

"Це яскравий приклад того, чому життєво важливо мати в цьому світі друзів, яким можна довіряти і на яких можна покластися. Наші альянси роблять американців безпечнішими", – додав він.

Нагадаємо, раніше 1 серпня видання Bloomberg повідомило, що Росія звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках великого обміну в’язнями із США.

Обмін ув'язненими курирувало турецьке управління розвідки, яке забезпечувало безпеку, планувало логістику та координувало обмін інформацією між сторонами. Усього в операції брали участь сім країн.

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