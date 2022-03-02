Байден підтвердив, що американська армія не братиме участь у конфлікті України з Росією

Байден підтвердив, що американська армія не братиме участь у конфлікті України з Росією

Водночас він нагадав, що додаткові підрозділи збройних сил США відправилися до Європи.

США та їх партнери надаватимуть військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, яка зазнала військової агресії з боку Росії, однак американська армія не буде учасником цього конфлікту.

Про це президент США Джо Байден сказав під час щорічного звернення "Про становище держави" (State of the Union) на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

"Дозвольте донести до вашого відома: наші збройні сили не будуть брати участь у цьому конфлікті ", - наголосив американський лідер.

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Байден нагадав, що американські військові відправилися до Європи, але запевнив, що до бойових дій проти Російської Федерації на території України їх не залучатимуть.

"Ми мобілізували наші сили — військові кораблі, військову авіацію. Вони зараз розташовані в Литві, Латвії, Естонії, на східних кордонах Європи. І я переконаний, що ми захищатимемо до останнього кожен сантиметр нашої території від посягань", - заявив Джо Байден.

Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що додаткове розміщення американських військ у країнах Східної Європи нібито підтверджує наявність у Москви приводу для занепокоєння.

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