Байден після розмови з Путіним обговорить результати зустрічі з європейськими союзниками - Bloomberg

Байден після розмови з Путіним обговорить результати зустрічі з європейськими союзниками - Bloomberg

Наразі зустріч двох лідерів США та РФ триває.

Очільники США, Великобританії та європейських країн обговорять результати російсько-американських переговорів на найвищому рівні після їх завершення.

Про це повідомляє агенство Bloomberg.

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Зазначимо, наразі тривають переговорили президента США Джо Байден та його російського колеги Володимира Путіна. Відомо, що під час переговорів Байден перебуває в Білому домі у Вашингтоні, Путін – у своїй резиденції у Сочі. Перші кадри відеозустрічі лідерів двох держав уже опубліковано в Мережі. Байден з усмішкою розпочав переговори з Путіним, сказавши: "Радий бачити знову".

Після переговорів, як раніше повідомляли у Білому домі, Джо Байден проведе із президентом України Володимиром Зеленським бесіду за підсумками відеодзвінка з Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною.

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