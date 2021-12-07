Байден після розмови з Путіним обговорить результати зустрічі з європейськими союзниками - Bloomberg

Наразі зустріч двох лідерів США та РФ триває.
Очільники США, Великобританії та європейських країн обговорять результати російсько-американських переговорів на найвищому рівні після їх завершення.
Про це повідомляє агенство Bloomberg.
Зазначимо, наразі тривають переговорили президента США Джо Байден та його російського колеги Володимира Путіна. Відомо, що під час переговорів Байден перебуває в Білому домі у Вашингтоні, Путін – у своїй резиденції у Сочі. Перші кадри відеозустрічі лідерів двох держав уже опубліковано в Мережі. Байден з усмішкою розпочав переговори з Путіним, сказавши: "Радий бачити знову".
Після переговорів, як раніше повідомляли у Білому домі, Джо Байден проведе із президентом України Володимиром Зеленським бесіду за підсумками відеодзвінка з Володимиром Путіним.
Варто зазначити, що під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною.
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