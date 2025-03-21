Байден планує повернутись в політику – що відомо про амбіції 82-річного експрезидента

Поки що така пропозиція Байдена не викликала значного ентузіазму серед однопартійців.

Попередній президент США Джо Байден, якому у цьому році виповниться 83 роки, готовий повернутися в політику і пропонував свою допомогу керівництву Демократичної партії щодо збору коштів на тлі "падіння рейтингів" нинішнього президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC News

У лютому Байден зустрічався з новим головою національного комітету Демократичної партії Кеном Мартіном та запропонував свою допомогу, поки його партія намагається відновити свою життєздатність на тлі опитувань, які показують, що її популярність падає. Згідно з новим опитуванням, рейтинг Демократичної партії впав до рекордно низького рівня — лише 27% зареєстрованих виборців мають позитивну думку про партію. Це найгірший показник із 1990 року.

Але поки що така пропозиція Байдена не викликала значного ентузіазму серед однопартійців. Багато демократів стверджують, що він прив’язаний до поразки 2024 року і у свої 82 роки є символом більше минулого партії, ніж її майбутнього.

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"Багато демократів ображені рішенням Байдена балотуватися знову і залишатися на перегонах лише за кілька місяців до виборів, залишаючи віцепрезидентці Камалі Гарріс мало часу на організацію власної кампанії", – пише NBC News.

Натомість інші партійні активісти вважають, що Байден є шанованою особистістю, яка залишається авторитетною всередині Демпартії.

При цьому, за інформацією NBC News, сам Джо Байден досі не вважає неправильним рішення балотуватись на другий термін і думає, що перемога Трампа є тому доказом.

На думку видання, одна людина точно дуже хоче побачити повернення Байдена на політичну арену – це Трамп. Новий президент США ледь не в кожному своєму виступі згадує Байдена, називаючи його недолугим та некомпетентним президентом.

Нагадаємо, що Такер Карлсон звинуватив адміністрацію Байдена у спробі ліквідації Путіна.

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