Байден у поруйнованій ураганом Флориді розповів про блискавку, що влучила в його дім

Через тиждень після руйнівної та смертоносної стихії, яка пронеслася штатом Флорида, президент США поспілкувалося з місцевими жителями, згадавши про випадок влучання блискавки в його дім.

У середу, 5 жовтня, президент США Джо Байден разом із дружиною прибув до поруйнованого ураганом Ієн штату Флорида. Тут він поспілкувалося з лідерами громади та місцевими жителями, які постраждали від шторму, зупинившись на перевалі Фішерманс у Форт-Майєрсі.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Під час свого виступу Байден провів паралелі між ураганом, який повністю знищив сотні будинків мешканців громади і забрав понад сотню життів, та ударом блискавки, який влучив у його дім у 2004 році. Він зауважив, що також “дуже багато втратив”.

“З досвіду я знаю, скільки тривоги, страху та занепокоєння виникає в людей. Ми не втратили весь дім, але вдарила блискавка, і ми втратили дуже багато”, — сказав він.

Коли Байден ще був сенатором США від штату Делавер, у його будинок у Вілмінгтоні дійсно влучила блискавка, внаслідок чого спалахнула невелика пожежа, яка обмежилася кухнею. Пожежники прибули до виникнення сильного задимлення і приборкали вогонь через 20 хвилин.

Байден на зустрічі з громадою також сказав, що постраждалі особи можуть мати право на отримання майже 80 000 доларів на ремонт будинку та заміну та ремонт автомобілів.

Перед візитом президента губернатор штату ДеСантіс сказав, що Флориді “пощастило”, оскільки Білий дім підписав декларацію про надзвичайний стан до того, як ураган Ієн перетворився на тропічний шторм, і сказав, що він “цінує такі швидкі дії”.

Станом на вівторок, 4 жовтня, повідомлялося про 109 загиблих від урагану – найбільшого показника від 1935 року. Близько 318 тисяч будинків і підприємств все ще залишалися знеструмленими станом на ранок середи, тобто через тиждень після того, як ураган Ієн обрушився на Флориду.

Нагадаємо, на американський штат Флорида обрушився один із найнебезпечніших штормів за останні роки. Через негоду понад 2 млн людей залишилися без світла.

Як Америка оговтується від урагану "Ієн"

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