Байден подарував квіти у синьо-жовтій гамі: у Білому домі прийняли першу леді Олену Зеленську

Перша леді України Олена Зеленська перебуває з робочим візитом у США та уже зустрілася із першою леді США Джил Байден.

Олену Зеленську на ґанку Білого Дому перед південною галявиною зустрічало президентське подружжя.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Американський президент Джо Байден подарував пані Зеленський квіти у синьо-жовтій гамі. І після протокольного фото вони пройшли до резиденції.

Варто зазначити, що це - перші відвідини дружини президента України. Зеленську запросила перша леді США Джилл Байден, коли вона приїжджала на початку травня до України.

Нагадаємо, перша леді вже мала зустріч із держсекретарем Ентоні Блінкеном напередодні. Окрім цього, Олена відвідала Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні у центрі Вашингтона, який встановили коштом доброчинців, уряду України та української діаспори 2015 року. Там вона зустрілася із представницями української громади у США. Очікується, що завтра пані Зеленська виступить перед Конгресом.

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