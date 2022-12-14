Байден погодиться передати Україні ППО Patriot, але лише за однієї умови: ЗМІ дізналися якої

Пентагон працює над параметрами програми навчання українських захисників, яка, найімовірніше, проходитиме в Німеччині.

Президент США Джо Байден погодиться передати Україні системи ППО Patriot, але лише після того, як у Пентагоні нададуть звіт щодо плану підготовки постачання озброєння.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США.

Американський високопосадовець розповів, що Байден підпише план із постачання Patriot до України тільки після того, як Міноборони надасть звіт про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передавання та його вплив на готовність американських Збройних сил.

У виданні додають, що Пентагон працює над параметрами програми навчання українських захисників, яка, найімовірніше, проходитиме в Німеччині.

"Це буде найскладніша частина обладнання, яку Україна отримає на сьогоднішній день. Якби українці мали рік чи два на освоєння Patriot, це не було би проблемою... Я вважаю, що Пентагон дуже нервує з цього приводу", - розповів Марк Кансіан, відставний американський військовий офіцер з Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

США планують передати Україні Patriot: що відомо

Нагадаємо, 13 грудня агентство CNN повідомило, що адміністрація президента США Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України. За даними видання, рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня.

У Міністерстві оборони США підтвердили інформацію, що планують відправити до України системи протиракетної оборони Patriot.

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