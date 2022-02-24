Байден поговорив телефоном із Зеленським: пообіцяв міжнародне засудження і санкції

У п'ятницю американський президент зустрінеться з лідерами G7.

Президент США Джо Байден телефоном поспілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським після оголошення про "спеціальну військову операцію РФ" в Україні

Про це йдеться у заяві Білого дому, опублікованій 24 лютого.

"Президент Зеленський сьогодні зв'язався зі мною. Ми щойно закінчили говорити. Я засудив цей неспровокований та невиправданий напад російських збройних сил. Я поінформував його про кроки, які ми робимо, щоб викликати міжнародне засудження, зокрема сьогодні ввечері у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй", – заявив Байден.

За словами Байдена, Зеленський попросив його "закликати світових лідерів чітко висловитися проти кричущої агресії президента Путіна та підтримати народ України".

Байден пообіцяв надати Україні всебічну підтримку. Зокрема, 25 лютого очільник Білого дому має зустріч з лідерами G7. "Сполучені Штати, наші союзники та партнери введуть жорсткі санкції проти Росії. Ми продовжимо надавати підтримку та допомогу Україні та українському народу", - заважив Байден.