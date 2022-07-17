Байден пообіцяв не залишити на Близькому Сході вакууму, щоб його заповнили Китай, Росія чи Іран

Президент Сполучених Штатів Джо Байден завершив свою поїздку на Близький Схід, пообіцявши допомагати країнам протистояти прагненню впливу Ірану, Росії та Китаю.

Про це пише "Радіо Свобода".

Під час зустрічі Ради співробітництва Перської затоки у Джедді, Саудівська Аравія, Байден запевнив, що його країна залишиться «активним партнером» на Близькому Сході.

«Ми не підемо й не залишимо вакуум, щоб його заповнили Китай, Росія чи Іран», — сказав президент США.

Сполучені Штати хочуть допомогти посилити захист міжнародного судноплавства на Близькому Сході – це розглядається як явний натяк на Іран.

«Сполучені Штати не дозволять іноземним або регіональним державам поставити під загрозу свободу судноплавства на Близькому Сході», – заявив він.

Вашингтон не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

Нагадаємо, Байден поїхав у турне на Близький Схід і шукатиме там підтримку щодо санкційного тиску на Росію, а також радянську зброю для України.

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