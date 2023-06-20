Байден попередив, що загроза використання Путіним ядерної зброї є реальною

Американський президент Джо Байден вважає, що російський диктатор Володимир Путін може використатити тактичну ядерну зброю.

Про це лідер США сказав у Каліфорнії, пише Reuters.

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"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - висловився Байден.

Ядерна зброя Росії у Білорусі

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Він похвалився, що вона нібито втричі потужніша за атомні бомби, скинуті Сполученими Штатами на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

Після цього Байден прокоментував передачу російської ядерної зброї до Білорусі і назвав це "абсолютно безвідповідальним" кроком.

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