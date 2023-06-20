Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Байден попередив, що загроза використання Путіним ядерної зброї є реальною

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
9286
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Байден попередив, що загроза використання Путіним ядерної зброї є реальною

Джо Байден вважає реальною загрозу використання Путіним ядерної зброї / Фото: Associated Press

Байден засудив розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі.

Американський президент Джо Байден вважає, що російський диктатор Володимир Путін може використатити тактичну ядерну зброю. 

Про це лідер США сказав у Каліфорнії, пише Reuters.

"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - висловився Байден. 

Ядерна зброя Росії у Білорусі

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Він похвалився, що вона нібито  втричі потужніша за атомні бомби, скинуті Сполученими Штатами на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

Після цього Байден прокоментував передачу російської ядерної зброї до Білорусі і назвав це "абсолютно безвідповідальним" кроком.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
9286
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація