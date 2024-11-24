Байден поспішає зміцнити Україну, перш ніж Трамп прийде до влади — деталі від Bloomberg

Чинний президент США Джо Байден у прагненні зміцнити Україну наприкінці своєї каденції розглядав публічний заклик прийняти Україну до НАТО.

Про це пише Bloomberg.

Джо Байден планував зробити сміливу заяву, йдеться у джерелі. Він розглядав можливість публічно закликати до запрошення України до Альянсу, що, хоча й символічно, могло би стати важливим геополітичним сигналом про пріоритет для США та їхніх союзників.

Крім потенційного звернення щодо НАТО, адміністрація Байдена нещодавно ухвалила низку важливих рішень, спрямованих на посилення обороноздатності України. 46-й президент США дозволив завдавати ударів по військових об’єктах в Росії, що викликало негативну реакцію як у Москві, так і серед прихильників Трампа, які заявили про "непотрібну ескалацію".

Водночас Байден не приховує своєї позиції щодо підтримки України, зокрема через співпрацю із союзниками по НАТО. Його адміністрація прагнула закріпити сильні позиції Києва перед можливою зміною підходу до зовнішньої політики за Трампа.

Остаточне рішення щодо публічного заклику про запрошення України до НАТО так і не було прийнято.

Нагадаємо, ЗСУ мають на меті бити далекобійними ракетами ATACMS по військовій інфраструктурі РФ після того, як Джо Байден дозволив застосування такої зброї для ударів по Росії.

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