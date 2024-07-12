Байден пояснив, чому не бачить сенсу наразі говорити з Путіним

Президент США сказав, що наразі не бачить, що Путін готовий змінити свою поведінку.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не готовий зараз говорити з російським диктатором Путіним, якщо він не збирається змінювати свою поведінку.

Про це американський президент заявив на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

Байден заявив, що наразі не бачить, що Путін готовий змінити свою поведінку.

"Я не бачу причин говорити причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти. Але чи Путін готовий говорити? Я не готовий говорити з Путіним, доки він не змінить свою поведінку", - заявив Байден.

Байден заявив, що російський диктатор був впевнений, що виграє війну, але наразі захопив лише 17,3% території України.

"Вони не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію", - сказав Байден.

Голова Білого дому зазначив, що найближчим часом не слід очікувати, що в найближчому майбутньому поведінка Росії зміниться. Крім того, він пригадав виступ Путіна перед нападом на Україну і зазначив, що це ще раз доводить, що на Україні Кремль зупинятися не збирається.

Він повторив, що готовий говорити з будь-яким лідером, в тому числі Путіним, якщо Путін захоче говорити, зателефонує мені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім повідомив, чи скасує обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю.

Крім того, ми раніше інформували, що НАТО назвало Китай "вирішальним чинником" у війні РФ, Пекін обурено відреагував.

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