Байден пояснив, шо може наблизити закінчення війни в Україні

Президент США заявив, що у Палаті представників абсолютна більшість підтримує надання допомоги Україні.

Російська агресія проти України може наблизитись до завершення, коли спікер Палати представників Майк Джонсон винесе питання про допомогу українцям на голосування.

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Про це під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою заявив президент США Джо Байден, передає Голос Америки.

"Є абсолютна підтримка України серед більшості демократів і республіканців. Голосування повинно відбутися негайно", – заявив Байден.

Президент США також подякував Японії за співпрацю і за постійну підтримку України та рішення про виділення на українські потреби понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги:

"Ви засудили жорстоке вторгнення Путіна в Україну, коли це сталося. Ви пообіцяли виділити понад 12 мільярдів доларів, віддаючи пріоритет нерозповсюдженню ядерної зброї … твердо підтримуючи Сполучені Штати, коли ми відстоюємо свободу судноплавства, включаючи Південнокитайське море, і підтримуючи мир і стабільність у Тайванській протоці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що протягом наступним кількох тижнів Україна може нарешті отримати фінансову підтримку від США, проте поки неясно, в якій формі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні оцінили тривалість загрози від Росії для США та Європи.

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