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Байден позасмагав на пляжі перед поїздкою до Європи (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Байден позасмагав на пляжі перед поїздкою до Європи (відео)

Президент США Джо Байден перед поїздкою до Європи відпочив на пляжі / Фото: скриншот з відео

Відео відпочинку американського президента публікують у соцмережах.

Президент США Джо Байден провів день на пляжі в суботу, 8 липня, перед початком свого європейського туру. Лідера Білого дому супроводжувала перша леді США Джилл Байден.

Відео відпочинку американського президента та його дружини опублікували у соцмережах в неділю, 9 липня.

У коментарях до опублікованих кадрів йдеться, що подружжя Байденів відпочивало на пляжі біля свого будинку в Делавері на узбережжі Атлантики. 

Під час відпочинку 80-річний Байден скинув сорочку і засмагав, лежачи на шезлонгу.

Проте довго він не байдикував. Невдовзі президент США почав почав переглядати щось у своєму смартфоні, а потім не кваплячись покинув пляж.

У неділю, 9 липня, Джо Байден вирушив до Європи. Перша зупинка американського президента буде у Великій Британії, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III перед відвідуванням саміту НАТО.

Після саміту лідер Білого дому поїде до Гельсінкі, у Фінляндію, найновішого члена військово-політичного альянсу.

Байден позасмагав на пляжі перед поїздкою до Європи

Байден позасмагав на пляжі перед поїздкою до Європи

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден невдало впав на сцені на церемонії випуску Академії ВПС США в Колорадо.

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Дата публікації
Перегляди
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