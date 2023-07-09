Байден позасмагав на пляжі перед поїздкою до Європи (відео)

Президент США Джо Байден провів день на пляжі в суботу, 8 липня, перед початком свого європейського туру. Лідера Білого дому супроводжувала перша леді США Джилл Байден.

Відео відпочинку американського президента та його дружини опублікували у соцмережах в неділю, 9 липня.

У коментарях до опублікованих кадрів йдеться, що подружжя Байденів відпочивало на пляжі біля свого будинку в Делавері на узбережжі Атлантики.

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Під час відпочинку 80-річний Байден скинув сорочку і засмагав, лежачи на шезлонгу.

Проте довго він не байдикував. Невдовзі президент США почав почав переглядати щось у своєму смартфоні, а потім не кваплячись покинув пляж.

У неділю, 9 липня, Джо Байден вирушив до Європи. Перша зупинка американського президента буде у Великій Британії, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III перед відвідуванням саміту НАТО.

Після саміту лідер Білого дому поїде до Гельсінкі, у Фінляндію, найновішого члена військово-політичного альянсу.

Байден позасмагав на пляжі перед поїздкою до Європи

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден невдало впав на сцені на церемонії випуску Академії ВПС США в Колорадо.

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