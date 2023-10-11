Байден пригадав, що йому сказала легендарна Голда Меїр перед війною Судного дня 50 років тому

80-річний Байден, який має понад півстолітній політичний досвід, пригадав свою зустріч з тодішньою ізраїльською прем'єркою Голдою Меїр перед війною Судного дня.

Президент США Джо Байден, під час звернення щодо ситуації в Ізраїлі, пригадав свій перший візит до цієї країни 50 років тому – за 40 днів до війни Судного дня. Візит до Ізраїля став першим закордонним відрядженням для тоді ще молодого сенатора Байдена.

Про це передає Zn.ua.

"Я сьогодні згадував, як 50 років тому я, як новий сенатор, відвідував Ізраїль. І тоді в мене була довга зустріч із Голдою Меїр у її Офісі, якраз перед цією війною. Я думаю, що вона побачила мій вираз обличчя, коли вона говорила про те, що відбувається… Ми йшли коридором біля її офісу.

Вона подивилася і сказала: "Чи маємо ми сфотографуватися?" Ми там мовчазно стояли перед пресою і видно було моє занепокоєння. Вона нахилилася до мене і сказала: "Не хвилюйтеся сенаторе Байдене. Ми тут, в Ізраїлі, в нас, євреїв, немає іншого місця, куди тікати", – розповів президент США.

Джо Байден 1973 року зустрівся з Голдою Меїр / Фото: CNN

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Нагадаємо, що 1973 року відбулася війна Судного дня, коли на Ізраїль напала коаліція арабських держав – Сирія, Єгипет, Ірак та Йорданія.

Війна була розпочата 6 жовтня 1973 року арабськими країнами і закінчилася за 18 діб. Перші 24-48 годин операції успіх був на стороні єгиптян і сирійців, але після цього ізраїльські війська, терміново доукомплектовані резервістами, перехопили стратегічну ініціативу.

Тоді прем'єркою Ізраїля була видатна ізраїльська державна діячка, "залізна леді Близького Сходу" Голда Меїр, до речі – уродженка Києва.

Нагадаємо, президент США Джо Байден застеріг, що будь-яка третя сторона, що захоче втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом, не має цього робити. Також Байден віддав розпорядження надати додаткову допомогу Ізраїлю.

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