Байден про ліквідацію Пригожина: "Ми з'ясовуємо, яким чином було збито літак"

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спілкування із журналістами, передає Sky News.

За його словами, США намагаються точно встановити, як було збито літак із Пригожиним.

Крім того, Байден сказав, що "не здивований" таким розвитком подій.

Він пригадав, що він у липні після невдалого бунту рекомендував Пригожину стежити за тим, що "він їсть і на чому їздить".

"Ви можете пригадати, коли ви запитали мене про Пригожина, я сказав, що на його місці я був би обережний із тим, що я п'ю і на чому їжджу. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", - наголосив президент США.

У Сполучених Штатах назвали неточною версію про те, що літак ватажка терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина був збитий системою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, російський аналітик припустив, що Пригожин міг летіти на зустріч із Путіним, яку йому призначили.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, падіння літака у Тверській області свідчить про початок транзиту влади на території РФ.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що ліквідація керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина послабила главу Кремля Володимира Путіна.

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