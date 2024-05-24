Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії заради вечірки із зірками у Каліфорнії - Bloomberg

Також на саміті не очікується присутність представників Китаю.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії, оскільки його більше цікавить передвиборчий збір коштів у Каліфорнії, що ще раз підкреслює неправильний вибір пріоритетів у Білому домі.

Також читайте У Білому домі не знають, чи буде Байден присутній на саміті миру у Швейцарії

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела у Білому домі.

Видання пише, що зустріч у Швейцарії має відбутись в середині червня, коли як раз відбуватиметься пік зборів коштів для президентських виборів. Президент Байден у Каліфорнії планує провести захід з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та деякими іншими зірками. На вечірці також будуть присутні віцепрезидентка США Камала Харріс, експрезидент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

В свою чергу лідери інших країн G7 після зустрічі в Італії попрямують саме у Бюргеншток.

"Це рішення підкреслює, як Байден продовжує переходити в режим передвиборчої кампанії, прагнучи перевершити лідерство колишнього президента Дональда Трампа за опитуваннями в ключових штатах, що коливаються, перед виборами в листопаді. На додачу до терміновості, минулого місяця Трамп уперше затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів у поточному виборчому циклі, зібравши 76 мільйонів доларів проти своїх 51 мільйона доларів", – пише видання.

Видання пише, що це різко контрастує з тим, що у саміті мають намір взяти участь понад 70 країн. Серед присутніх будуть лідери країн, які зацікавлені у перемозі України – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші.

"Однак відсутність Китаю, найімовірніше, розчарує Зеленського. Пекін тривалий час вважався ключовою фігурою в цьому процесі, з огляду на його тісні стосунки з Москвою, але досі він пропускав більшість зустрічей, що передували саміту", – додає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден потрапив у пастку обіцянками допомоги та страхом ескалації війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна тисне на Байдена, щоб отримати дозвіл бити по РФ.

Читайте також: