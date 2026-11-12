Росіяни знайшли нове виправдання війні / © ТСН.ua

Реклама

США звернулися до РФ з проханням подати оновлений план майбутніх безпекових домовленостей із Європою. Як розповіли два обізнані з питанням джерела, у документі мають бути прописані конкретні дії Москви, покликані знизити рівень напруги на європейському континенті. Водночас співрозмовники видання розповіли дещо цікавіше — про причини того, чому Путін розпочав війну проти України.

Про це повідомляє Axios.

Реклама

Путін розпочав війну, бо Байден не відповів на його лист — Axios

Протягом тривалого часу Кремль вимагав підписання такого договору про європейську безпеку, який би зупинив розширення НАТО та згорнув військову присутність Альянсу у Східній Європі. Раніше Вашингтон категорично відкидав ці забаганки, проте зараз, схоже, готовий піти на певні поступки. Водночас чимало європейських урядів ставляться до такого курсу адміністрації США з великою підозрою.

Реклама

Сьогодні, 12 листопада, спецпосланці президента Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Москви на зустріч з Путіним, аби ще раз наголосити на цій вимозі. За словами американського посадовця, вони також добиватимуться від Путіна згоди на участь європейських представників у наступному етапі російсько-українських мирних переговорів.

Протягом останніх тижнів Віткофф і Кушнер провели низку розмов як із Путіним, так і з Зеленським, що допомогло зрушити процес із місця. Путін погодився повернутися за стіл переговорів і відпустив американського громадянина Стівена Хаббарда, якого в Росії утримували під вартою з 2022 року.

Наразі результатом перемовин в Абу-Дабі публічно відомо лише про домовленість про масштабний обмін полоненими.

Як повідомило джерело, присутнє безпосередньо на переговорах, у вівторок спілкування між росіянами та українцями проходило напружено й нерідко на підвищених тонах — сторони висували одна до одної претензії. Кушнер і Віткофф намагалися збити емоційний градус.

Реклама

Двоє співрозмовників, знайомих із деталями переговорів, розповіли, що російські делегати пояснювали початок вторгнення в Україну тим, що тодішній президент США Джо Байден проігнорував лист Путіна від 2021 року з переліком російських занепокоєнь у сфері безпеки.

За словами одного з джерел, Кушнер і Віткофф на це зауважили, що з 2021 року ситуація у світі кардинально змінилася.

Американські переговорники запропонували Москві підготувати новий проєкт, де поряд із російськими вимогами та безпековими побоюваннями будуть чітко прописані «симетричні кроки» зі зниження напруги, які переконають Європу у відсутності загрози нападу з боку РФ у майбутньому.

«Ми сказали росіянам: у них є свої бажання та страхи, але вони також мають запропонувати іншу деескалацію та інші пропозиції, якщо хочуть, щоб Європа змогла сприйняти ці ініціативи належним чином», — зазначив Кушнер на пресконференції.

Реклама

За інформацією джерела, обізнаного з планами Білого дому, команда Трампа хоче вести переговори про нову європейсько-російську систему безпеки паралельно з роботою над мирною угодою між Росією та Україною. Проте втілювати в життя безпекові домовленості почнуть лише після того, як буде підписано угоду про завершення війни.

Співрозмовник також зазначив, що Вашингтон чітко запевнив європейських партнерів: США не підуть на жодну безпекову угоду з Росією без згоди Європи та України, а сама Москва не отримає права вето на європейські рішення у сфері безпеки.

Путін: останні новини

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що 12 листопада американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви. В аеропорту Внуково представників США зустрів спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, а сама зустріч із російським президентом має відбутися протягом першої половини дня.

За словами Кушнера, під час переговорів із Путіним вони з Віткоффом планують обговорити теми, які порушувалися на тристоронніх переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі 10 листопада — зокрема, гарантії безпеки, вимоги Росії та післявоєнне майбутнє.

Після візиту до Москви американські переговорники мають намір вирушити до Дубліна, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Новини партнерів