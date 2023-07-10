Байден проведе переговори з головним союзником по НАТО на тлі дискусії про касетні боєприпаси для України

Велика Британія є однією з країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси – міжнародну угоду, яка забороняє виробництво або використання цієї зброї.

У понеділок, 10 липня, президент США Джо Байден зустрінеться в Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком напередодні саміту НАТО після того, як кілька союзників поставили під сумнів його рішення відправити касетні боєприпаси в Україну.

Про це повідомляє ВВС.

Велика Британія, яка є головним союзником США по НАТО, входить до числа 123 країн, які заборонили цю зброю, що може завдати невибіркової шкоди цивільному населенню.

У США стверджують, що ці боєприпаси потрібні, тому що запаси зброї в Україні скорочуються, а ЗСУ намагаються прорвати оборону Росії на півдні України.

У п’ятницю США підтвердили, що виконують запит України надіслати касетні бомби – і роблять це в рамках пакету військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів.

Байден заявив, що це було "дуже складне рішення", але він врешті-решт зважився на нього, тому що "в українців закінчуються боєприпаси".

Тим часом низка союзників по НАТО швидко дистанціювалися від цього рішення.

Ріші Сунак не критикував американського президента прямо. Але він чітко дав зрозуміти, що Велика Британія є однією з країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси – міжнародну угоду, яка забороняє виробництво або використання цієї зброї.

Канада та Іспанія також заявили про свою опозицію щодо зброї, як і Нова Зеландія, партнер НАТО. Німеччина заявила, що не буде надавати таку зброю Україні, але розуміє позицію США.

Нагадаємо, американські військові запевняють, що касетні боєприпаси, які отримають ЗСУ, мають менший відсоток нерозірваних суббоєприпасів, які можуть загрожувати цивільному населенню.

Читайте також: