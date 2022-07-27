Байден проведе телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном:що планується обговорити

Президент США запланував на 28 липня телефонну розмову лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Розмова пройде на тлі погроз Міноборони “вжити рішучих заходів” через візит спікера Палати представників Пелоніс на Тайвань.

Президент США Джо Байден запланував телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови президенти зокрема обговорять ситуація навколо Тайваню та України.

Про це пише видання Wall Street Journal.

Як стало відомо, 28 липня Джо Байден проведе телефонну розмову з Сі Цзіньпіном на тлі погроз Міноборони Китаю вжити "рішучих заходів" через візит спікера Палати представників Пелосі на Тайвань.

Крім того, лідери обговорять ситуацію навколо Тайваню та України.

"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще справлятися з конкуренцією між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", - зазначив представник Білого дому Джон Кірбі.

Також цікаво, що це буде вже п’ята розмова між двома президентами. Ситуацію нагнітає, за словами Кірбі, агресивна риторика Пекіна щодо можливого візиту Пелосі.

Нагадаємо, що очільниця МЗС Словенії відвідала Ірпінь.

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