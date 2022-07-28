Байден провів двогодинну розмову з китайським лідером і почув зловісне попередження

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом застеріг його від “гри з вогнем” через втручання у справи Тайваню, який КНР вважає своєю територією.

У четвер, 28 липня, лідери США та Китаю провели телефонну розмову, яка тривала дві години 17 хвилин. Сторони, зокрема, обговорили конфлікт між країнами, який виник через Тайвань.

Як повідомляють китайські ЗМІ, Сі Цзіньпін зробив Байдену зловісне попередження, передає CNN.

"Ми рішуче проти сепаратизму і зовнішнього втручання в справи Тайваню, і ніколи не залишимо місця незалежності Тайваню в будь-якій формі", - цитують позицію Сі Цзіньпіна на переговорах китайські видання.

Лідер КНР підкреслив, що китайський уряд та народ мають одностайну думку щодо незалежності Тайваню.

"Громадську думку не можна порушувати, граючи з вогнем, ви підпалите себе. Я сподіваюся, що американська сторона ясно це розуміє", - застеріг він американського президента.

Білий дім поки що не оприлюднив подробиць розмови, яка стала п’ятою розмовою Байдена та Сі від лютого 2021 року.

Напередодні представники США повідомили, що під час телефонної розмови планувалося обговорити цілу низку тем – від напруженості навколо Тайваню та економічної конкуренції до війни в Україні.

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