"Байден прийшов як дурень": Трамп знову розкритикував попередника за допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко засудив політику попередньої адміністрації щодо військової підтримки України, заявивши про колосальні обсяги безкоштовно переданого озброєння. Водночас він запевнив, що наразі Сполучені Штати не мають жодних проблем із нестачею власних військових арсеналів.

Про зміну підходів до фінансування міжнародної допомоги та стан американських запасів зброї Дональд Трамп розповів під час спілкування з пресою на галявині Білого дому, відеозапис якого опублікував телеканал CBS News.

У відповідь на запитання щодо можливого виснаження арсеналів бомб і ракет через конфлікти на Близькому Сході, Трамп запевнив, що абсолютно не переймається цією проблемою. За його словами, американської зброї зараз більше, ніж будь-коли. Проте він використав цю нагоду, щоб вкотре атакувати рішення Джо Байдена щодо підтримки Києва.

Трамп зазначив, що попередня адміністрація діяла вкрай нерозумно, віддавши значну частину національних запасів без відповідної фінансової компенсації.

«Байден прийшов як дурень і віддав Україні багато з того, що ми мали», — заявив він, додавши, що загалом на це було витрачено 350 мільярдів доларів.

Він підкреслив, що його адміністрація більше не застосовує таку практику.

Згідно з новим політичним курсом, усі союзники тепер змушені платити за американську зброю та захист. Як успішний приклад Трамп навів Європейський Союз, який наразі сплачує за надані послуги, тоді як Байден свого часу не отримав грошей за передані Україні військові запаси.

Нагадаємо, Трамп вкотре шокував українців своїм «розумінням» причин війни в нашій країні. Він звинуватив Байдена у затягуванні війни, назвавши виділені гроші на допомогу «безумством».

