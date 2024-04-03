Байден розкритикував Ізраїль через смерть працівників відомої гуманітарної організації у Газі

Президент США Джо Байден гостро розкритикував Ізраїль через смерть працівників міжнародної волонтерської організації "World Central Kitchen" у Газі.

Відповідну заяву президента Америки опублікували на сайті Білого дому.

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Відповідно до повідомлення, серез загиблих волонтерів був один американець. Байден назвав "це трагедією". Він закликав Ізраїль до швидкого розслідування, чому колона гуманітарних працівників потрапила під авіаудар, та притягнення винних до відповідальності.

"Що ще трагічніше, це - не окремий випадок. Цей конфлікт був одним із найгірших за останній час з точки зору кількості вбитих гуманітарних працівників. Це головна причина, чому розподіл гуманітарної допомоги в Газі був таким складним, тому що Ізраїль не зробив достатньо, щоб захистити працівників гуманітарних організацій, які намагаються надати вкрай необхідну допомогу цивільним. Таких інцидентів, як вчорашній, просто не повинно бути. Ізраїль також не зробив достатньо для захисту цивільного населення", - сказано у заяві очільника Білого дому.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати неодноразово закликали Ізраїль дозволити "гуманітарні операції, щоб уникнути жертв серед цивільного населення".

" Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для доставки гуманітарної допомоги палестинським мирним жителям у Газі всіма доступними засобами. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб Ізраїль зробив більше для сприяння цій допомозі", - зазначив президент США.

Очільник Білого дому "наполегливо наполягає на негайному припиненні вогню в рамках угоди щодо заручників", додавши, що його команда в Каїрі працює над цим.

Нагадаємо, видання Reuters нещодавно написало статтю про загострення продовольчої кризи у Газі. За їхніми прогнозами, на людей чекає неминучий голод.

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