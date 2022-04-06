Байден розпорядився надати потужну додаткову військову допомогу Україні

Із бюджету Міноборони США з цією метою буде вилучено до $100 млн.

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні додаткову військову допомогу в розмірі до $100 млн.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Білого дому.

Також читайте Дефолт або виснаження валютних запасів: США хочуть поставити Росію перед вибором

Байден повідомив, що, відповідно до конституції та законів США, він делегує державному секретарю повноваження на те, щоб “скерувати вилучення до 100 мільйонів доларів, що були призначені на оборонні витрати Міністерства оборони, військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні”.

Президент США уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена ухвалити необхідні рішення для такого переспрямування коштів.

Нагадаємо, США хочуть виділити Україні 10 млрд доларів на гуманітарні та оборонні потреби через війну, з якою Росія пішла проти України. Конгрес готовий підтримати виділення коштів.

Читайте також: