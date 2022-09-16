Байден розпорядився виділити новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

У четвер, 15 вересня, президент США Джо Байден скористався своїм правом надати військову допомогу Україні в розмірі 600 млн доларів.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці Білого Дому.

“Згідно з повноваженнями, наданими мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 621 Закону про іноземну допомогу 1961 року (FAA), делегую Державному секретарю повноваження... керувати вилученням до 600 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, щоб надати допомогу Україні”, - йдеться в опублікованому повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що США найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. У Білому домі наголосили, що те озброєння, яке передали США, виявилось ефективним у війні проти Росії.

Нагадаємо, речниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила, що в разі постачання Україні ракет великої дальності зі США, Росія визнає Америку стороною конфлікту.

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