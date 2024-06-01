Байден розповів деталі плану припинення війни у Секторі Гази

Влада Ізраїлю зробила нову пропозицію щодо закінчення війни в Секторі Гази. Зокрема йдеться про припинення вогню, виведення військ з Сектора Гази та звільнення всіх заручників.

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Про це інформує Sky News.

У повідомленні вказується, що про відповідну пропозицію повідомив президент США Джо Байден. Також текст угоди було передано бойовикам ХАМАС.

Всього у плані передбачено три штами, перший з яких триватиме шість тижнів. За цей час сторони повинні припинити вогонь, Ізраїль вивести свої війська з Сектора Гази, а також повинно відбутись звільнення всіх заручників.

На другому етапі сторони повинні повністю припинити вогонь, у цей час США та Катар забезпечать підтримку переговорів.

Третій етап передбачає масштабне відновлення Сектора Гази, до цього часу всі заручники повинні бути звільненні.

"ХАМАС каже, що хоче припинення вогню. Ця угода — можливість для них довести, що вони дійсно мають намір", - наголосив Байден.

Він закликає ХАМАС сісти за стіл переговорів, а уряд Ізраїлю надати своїй переговорній групі "необхідну гнучкість для укладення цієї угоди".

"Я знаю, що в Ізраїлі є ті, хто не погодиться з цим планом і закликатиме до продовження війни нескінченно. Вони хочуть окупувати Газу, продовжувати боротьбу протягом багатьох років, і заручники не є для них пріоритетом. Я закликав керівництво Ізраїлю підтримати цю угоду, попри тиск", - заявив президент США.

Крім того, Байден заявив, що настав час закінчити цю війну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі сказали, коли завершиться війна проти ХАМАСу в Газі.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС вперше за довгий час завдав ракетного удару по району Тель-Авіва в центрі Ізраїлю.

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