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Байден розповів про перебіг свого захворювання COVID-19: фото та відео

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Байден розповів про перебіг свого захворювання COVID-19: фото та відео

Фото: Twitter/Джо Байден

Американський президент, який підхопив коронавірусну інфекцію, запевнив, що почувається добре і має багато роботи.

Президент США Джо Байден, який отримав позитивний тест на коронавірус, запевнив, що почувається “дуже добре”.  

У четвер, 21 липня, упродовж кількох годин він опублікував два повідомлення в Twitter з цього приводу, включно з відеозаписом.

“Друзі, у мене все чудово. Дякую вам за вашу турботу”, – написав Байден, вибачившись за неможливість бути присутнім на деяких заходах особисто.

Це повідомлення супроводжується фотографією, на якій він у костюмі та сорочці, усміхнений, сидить за столом з ручкою в руці, за паперами та смартфонами перед собою.

“Я все ще зайнятий”, - зауважив Байден. 

В американського президента була запланована на 21 липня поїздка до Пенсільванії, а наступного понеділка - до Флориди.

Через дві години очільник Білого дому опублікував відео з “оновленою інформацією” про своє самопочуття.

“Я в порядку, у мене легкі симптоми, я щеплений двома дозами, у мене дві ревакцинації. Дякую за вашу турботу, але я почуваюся добре і маю багато роботи. Тримайте віру, все буде добре”, - говорить американський президент на 20-секундному записі. 

Байден зробив цей запис на балконі і без захисної маски. Пізніше у Білому домі заявили, що оператор, який проводив знімання, був у масці та стояв на відстані.

Нагадаємо, в Офісі президента спростували чутки, що Джо Байден міг підхопити COVID-19 від когось з української делегації під час зустрічі з Оленою Зеленською.

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