Байден розповів про перебіг свого захворювання COVID-19: фото та відео

Американський президент, який підхопив коронавірусну інфекцію, запевнив, що почувається добре і має багато роботи.

Президент США Джо Байден, який отримав позитивний тест на коронавірус, запевнив, що почувається “дуже добре”.

У четвер, 21 липня, упродовж кількох годин він опублікував два повідомлення в Twitter з цього приводу, включно з відеозаписом.

“Друзі, у мене все чудово. Дякую вам за вашу турботу”, – написав Байден, вибачившись за неможливість бути присутнім на деяких заходах особисто.

Це повідомлення супроводжується фотографією, на якій він у костюмі та сорочці, усміхнений, сидить за столом з ручкою в руці, за паперами та смартфонами перед собою.

“Я все ще зайнятий”, - зауважив Байден.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571 — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

В американського президента була запланована на 21 липня поїздка до Пенсільванії, а наступного понеділка - до Флориди.

Через дві години очільник Білого дому опублікував відео з “оновленою інформацією” про своє самопочуття.

“Я в порядку, у мене легкі симптоми, я щеплений двома дозами, у мене дві ревакцинації. Дякую за вашу турботу, але я почуваюся добре і маю багато роботи. Тримайте віру, все буде добре”, - говорить американський президент на 20-секундному записі.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

Байден зробив цей запис на балконі і без захисної маски. Пізніше у Білому домі заявили, що оператор, який проводив знімання, був у масці та стояв на відстані.

Нагадаємо, в Офісі президента спростували чутки, що Джо Байден міг підхопити COVID-19 від когось з української делегації під час зустрічі з Оленою Зеленською.

Джо Байден захворів на COVID-19

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