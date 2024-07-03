Байден розуміє, що може зійти з перегонів: стаття The Times викликала бурхливу реакцію в Білому домі

Президент США Джо Байден сказав у приватній розмові з одним з лідерів Демократичної партії, що він усвідомлює, що може зійти з перегонів, якщо йому не вдасться найближчими днями переконати громадськість у своїй спроможності очолювати країну.

Про це пише видання The Times.

Видання зазначає, що намагаючись виправити враження, яке склалася у виборців після провальних дебатів з Трампом, 81-річний Байден вже кілька раз з'являвся на публіці. Зокрема він дав інтерв'ю ABC News та провів зустрічі у Вісконсині та в Пенсільванії. Ще два заходи мають відбутися до кінця поточного тижня.

Однак ті, хто вважає за необхідно замінити Байдена й висунути іншу кандидатуру від демократів, розкритикували інтерв'ю ABC, тому що канал не показав його в прямому ефірі, а лише транслював у запису. Критики Байдена також зазначають, що результати опитувань показують, що переважна більшість американців вважає, що президент США повинен відмовитись від участі у майбутніх виборах.

Також читайте Байден закликав своїх спонсорів не залишати його після невдалих дебатів - Bloomberg

"Він бачить момент. Він чітко розуміє. Опитування падають, збір коштів висихає, і інтерв'ю йдуть погано. Він не забуває", – сказав інсайдер The Times, який стверджував, що мав розмову з Байденом у вівторок.

Ця стаття викликала бурхливу реакцію у Білому домі. Зокрема співробітник пресслужби адміністрації президента США Ендрю Бейтс звинуватив видання у брехні.

"Це твердження [про ймовірні висловлювання Байдена – ред.] є абсолютно хибним. Якби New York Times надали нам понад 7 хвилин для коментарів, ми б їм про це сказали", – написав він на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Нагадаємо, у ЗМІ назвали єдину умову, за якої Байден може відмовитись від участі у виборах. На думку авторів американського видання, у Байдена набагато більше шансів перемогти Трампа, ніж у віцепрезидентки Камали Гарріс.

Читайте також: