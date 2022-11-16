Байден скликав екстрене засідання світових лідерів через падіння ракети у Польщі

Зустріч відбулась на Балі, де проходить саміт G20

Президент США Джо Байден зібрав екстрену зустріч світових лідерів після російського ракетного удару по території Польщі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Зустріч світових лідерів відбулась на Балі, де зараз відбувається саміт G20 після того, як стало відомо, що в результаті удару загинулі дві людини.

У зустрічі брали участь представники Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, США, Німеччини, Канади, Італії, Франції та Великої Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 листопада російська ракета впала у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей.

Також ми інформували, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має чітких доказів того, хто запустив ракету, яка вдарила по території країни.

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