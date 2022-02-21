Байден скликав команду нацбезпеки США через плани Путіна визнати "ЛДНР" - Reuters

До Білого дому, зокрема, прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Президент США Джо Байден сьогодні, 21 лютого, проведе зустріч зі своєю командою з національної безпеки. Обговорюватимуть плани президента Росії Володимира Путіна визнати так звані "ЛДНР".

Про це пише Reuters.

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Видання зазначає, що до Білого дому прибули держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, генерал Марк Міллі, а також очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Після цього один з чиновників Білого дому на умовах анонімності надав коментар про те, що команда нацбезпеки США зібралась, аби обговорити ймовірність визнання Росією самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін провів засідання Радбезу РФ, за підсумками якого заявив, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

Крім того, очільник МЗС Росії Сергій Лавров запевнив, що підтримує офіційне визнання Кремлем псевдореспублік на Донбасі і вкотре висловив пропагандистські тези РФ про начебто переслідування російськомовних в Україні.

Слід зазначити, що раніше 21 лютого ватажки бойовиків "ЛДНР" попросили Путіна визнати їхню незалежність.

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