Байден та Макрон обговорили свої нещодавні контакти з Путіним та Зеленським: деталі від Білого дому

Байден та Макрон обговорили свої нещодавні контакти з Путіним та Зеленським: деталі від Білого дому

Лідери двох країн у разі загострення ескалації на українських кордонах готові посилити східний фланг НАТО.

Президент США Джо Байден та його французький колега Еммануель Макрон провели 15 лютого телефонну розмову, під час якої обговорили свої нещодавні контакти з президентами Росії та України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Як йдеться у прессрелізі, лідери двох країн під час переговорів підтвердили свою підтримку продовжувати дипломатичний шлях у розв'язані конфлікту. Також вони обговорили зусилля стримування російської агресії та у разі загострення ескалації на кордонах України готові посилити східний фланг НАТО.

"Вони обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування, що здійснюються у тісній координації з союзниками та партнерами у відповідь на військове нарощування Росії вздовж кордонів України, включаючи їх готовність накласти тяжкі наслідки та посилити оборонну позицію на східному фланзі НАТО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 лютого відбулася телефонна розмова президентів України та США Володмира Зеленського та Джо Байдена, вона тривала годину. Лідери двох країн обговорювали російську агресію та ескалацію конфлікту біля українських кордонів.

Перед цим президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив з Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад одну годину. Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації

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