Байден та Макрон разом зі своїми дружинами сходили на морозиво у Вашингтоні: фото

Президенти США та Франції відвідали розкішний ресторан в американській столиці.

Джо Байден і Еммануель Макрон повели своїх дружин у дорогий вашингтонський ресторан Fiola Mare під час візиту президента Франції до США.

Фото посиденьок за столом було опубліковано в Twitter очільника Білого дому.

"Вітаємо друзів у місті", - написав американський лідер у підписі до фотографії.

Welcoming some friends to town. pic.twitter.com/n3rbqR98xB — President Biden (@POTUS) December 1, 2022

На опублікованому кадрі видно, що Джилл Байден і Бріжит Макрон мають перед собою лише склянки простої води, а їхні чоловіки їдять морозиво.

Ймовірно, дружини президентів вирішили не перебивати собі апетит перед першою вечерею у Білому домі. У вашингтонській пресі, повідомляючи про меню на прийомі на честь президента Франції, зауважили, що на стіл подаватимуть, зокрема, лобстерів з маслом.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розпочав офіційний візит у США із зустрічі з віце-президенткою Камалою Гарріс у штаб-квартирі NASA в Вашингтоні.

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