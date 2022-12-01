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Байден та Макрон разом зі своїми дружинами сходили на морозиво у Вашингтоні: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Байден та Макрон разом зі своїми дружинами сходили на морозиво у Вашингтоні: фото

Фото: Twitter/Джо Байден

Президенти США та Франції відвідали розкішний ресторан в американській столиці.

Джо Байден і Еммануель Макрон повели своїх дружин у дорогий вашингтонський ресторан Fiola Mare під час візиту президента Франції до США. 

Фото посиденьок за столом було опубліковано в Twitter очільника Білого дому. 

 "Вітаємо друзів у місті", - написав американський лідер у підписі до фотографії.

На опублікованому кадрі видно, що Джилл Байден і Бріжит Макрон мають перед собою лише склянки простої води, а їхні чоловіки їдять морозиво.  

Ймовірно, дружини президентів вирішили не перебивати собі апетит перед першою вечерею  у Білому домі. У вашингтонській пресі, повідомляючи про меню на прийомі на честь президента Франції, зауважили, що на стіл подаватимуть, зокрема, лобстерів з маслом.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розпочав офіційний візит у США із зустрічі з віце-президенткою Камалою Гарріс у штаб-квартирі NASA в Вашингтоні.

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Дата публікації
Перегляди
1415
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