Байден та Зеленський розпочали зустріч у Білому домі (фото)

Під час цієї зустрічі Байден оголосить про нову військову допомогу на суму понад 325 мільйонів доларів.
У четвер, 21 вересня, президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський розпочали особисту зустріч у Білому домі.
Про це повідомляє CNN.
Очікується, що під час цієї зустрічі Байден оголосить про нову військову допомогу на суму понад 325 мільйонів доларів. З посиланням на слова двох неназваних чиновників, видання повідомляє, що новий пакет оборонної допомоги від США включатиме більше касетних боєприпасів.
За словами радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, Сполучені Штати не надаватимуть українській армії тактичні ракетні системи (ATACMS), незважаючи на прохання з боку України.
"Байден також із нетерпінням чекає почути особисту точку зору Зеленського щодо "війни та майбутнього просування", — сказав Салліван.
Коли президент України та його дружина Олена Зеленська прибули на двосторонню зустріч, один з репортерів вигукнув: "Пане президенте, наскільки важливий цей візит?".
"Дуже важливий", — сказав Зеленський перед входом у Білий дім.
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Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив із очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.
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