Байден та Зеленський розпочали зустріч у Білому домі (фото)

Під час цієї зустрічі Байден оголосить про нову військову допомогу на суму понад 325 мільйонів доларів.

У четвер, 21 вересня, президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський розпочали особисту зустріч у Білому домі.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що під час цієї зустрічі Байден оголосить про нову військову допомогу на суму понад 325 мільйонів доларів. З посиланням на слова двох неназваних чиновників, видання повідомляє, що новий пакет оборонної допомоги від США включатиме більше касетних боєприпасів.

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За словами радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, Сполучені Штати не надаватимуть українській армії тактичні ракетні системи (ATACMS), незважаючи на прохання з боку України.

"Байден також із нетерпінням чекає почути особисту точку зору Зеленського щодо "війни та майбутнього просування", — сказав Салліван.

Коли президент України та його дружина Олена Зеленська прибули на двосторонню зустріч, один з репортерів вигукнув: "Пане президенте, наскільки важливий цей візит?".

"Дуже важливий", — сказав Зеленський перед входом у Білий дім.

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Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив із очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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