Байден таємно дозволив завдавати ударів американською зброєю по РФ, проте є нюанс — Politico

Україна може завдати удару у відповідь російським силам, які завдають або готуються бомбити Харків та область.

Адміністрація американського президента Джо Байдена таємно дозволила Україні бити по території Росії зброєю, яку надали США, проте є обмеження. ЗСУ можуть завдавати ударів виключно по районах, що межують з Харківською областю.

Про це повідомляє Politico.

Із посиланням на слова двох американських посадовців, а також "інших людей, які ознайомлені із цим кроком" лідера США, у публікації йдеться про удари по цілях, які обстрілюють Харківщину.

Також додається, що публічно про цей крок не оголошуватимуть.

"Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити право Україні використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які завдають або готуються завдати удару", — підтвердив чиновник.

Нагадаємо, західні видання вже повідомляли, що президент США Джо Байден наближається до дозволу Україні використовувати західну зброю для ударів по території РФ. Таке рішення ЗМІ називали одним з найважливіших президентскьких кроків за останні роки.

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