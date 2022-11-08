Байден: у разі перемоги республіканців на виборах наступні два роки будуть жахливими

Президент США заявив, що "хороша новина в тому", що він збереже за собою право вето.

Президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують "жахливі два роки".

Про це повідомило CNN.

"Якщо ми втратимо Палату представників і Сенат, це будуть жахливі два роки", - нібито сказав глава Білого дому невеликому натовпу в готелі під час візиту в Чикаго минулого тижня.

За даними CNN, Байден також заявив, що "хороша новина в тому", що він збереже за собою право вето.

Видання зазначає, що слова Байдена вказують на те, наскільки високими є ставки на проміжних виборах. До цього в Палаті представників більшість була за демократами.

Нагадаємо, у вівторок, 8 листопада, американці обирають наступний склад Конгресу на проміжних виборах: всі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті.

Зазвичай ці вибори називають своєрідним тестом для чинного президента, бо відбуваються вони на екваторі його строку. Тому зовсім скоро Джо Байден та його Адміністрація отримають оцінку виборців. І, за даними останніх соцопитувань, вона буде невтішною.

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