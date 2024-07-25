Байден у відеозверненні до нації пояснив, чому зняв свою кандидатуру з виборів

Президент США впевнений, що такий крок був правильним.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час свого звернення до нації пояснив, чому вирішив зняти свою кандидатуру з виборів наступного очільника Білого дому.

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Своє звернення він оголосив у Овальному кабінеті, інформує CNN.

Він заявив, що, на його думку, це був найкращий спосіб об'єднати націю, передаючи факел новому поколінню.

Байден зазначив, що вибори у 2024 році стануть боротьбою за демократію, які ніщо не може спинити.

"Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки — все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії — в тому числі й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед — це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю", - заявив президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден передав свої повноваження щодо підтримки України Мінфіну та Держдепу США.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден відповів, чи дійсно піде у відставку ще до виборів.

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