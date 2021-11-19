Байден відійшов від наркозу і знову виконує обов’язки президента США

Байден відійшов від наркозу і знову виконує обов’язки президента США

Американський лідер здійснив перші телефонні дзвінки з госпіталю.

Президент США Джо Байден повернувся до виконання своїх обов'язків після того, як перебував під наркозом під час планового медичного огляду у центрі ВМС Сполучених Штатів імені Волтера Ріда.

Про це повідомила у Twitter прессекретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, американський лідер у доброму гуморі і уже провів перші телефонні розмови.

"Президент поговорив з віцепрезидентом Камалою Гарріс і керівником апарату співробітників Білого дому Роном Клайном об 11:35 ранку (18:35 за київським часом, - ТСН). Президент був у гарному настрої і в цей час узявся до виконання своїх обов'язків”, - йдеться у повідомленні.

Також читайте У Білому домі підтвердили у майбутньому можливість контактів Байдена та Путіна

Речниця Білого дому уточнила, що президент ще деякий час перебуватиме в медичному центрі Волтера Ріда, де буде проходити заключну частину планового медогляду.

Джо Байден перебував під наркозом, оскільки проходив процедуру колоноскопії, яка зазвичай триває близько 15 хвилин. Передача влади на час таких операцій - звичайна практика у світі. Колоноскопію президенту США проводили в межах щорічного обстеження, результати якого згодом будуть оприлюднені.

Раніше президент США Джо Байден у прямому ефірі зробив щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

Читайте також: