Байден "відкритий" для відправлення крилатих ракет великої дальності до України – Politico

Адміністрація Джо Байдена “відкрита” для надання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності.

Готовність Білого дому надати Україні крилаті ракети з’явилася на тлі успішної Курської операції, пише Politico.

Остаточного рішення про відправку ракет ще не прийнято, але, за словами одного з чиновників адміністрації Байдена, адміністрація зараз працює над деталями. Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити ракету вагою 1000 кг.

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Пентагон відмовився коментувати, чи схвалив він передавання ракет.

“Ми розглядаємо низку варіантів, щоб задовольнити потреби України в допомозі у сфері безпеки, однак ми не маємо жодної інформації, яку могли б надати”, – сказав речник Пентагону Джефф Юргенсен.

Наразі у Білому домі і Пентагоні тривають переговори, представник адміністрації попередив, що до того, як ракети потраплять до України, ще багато роботи, в тому числі необхідно переконатися, що наявні в Україні літаки радянських часів і нещодавно поставлені F-16 зможуть запускати ракети по цілях на відстані понад 230 миль (приблизно 370 км).

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