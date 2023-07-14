Байден відправив до Європи 3 тисячі резервістів – CNN

Резервісти будуть частиною операції "Атлантична рішучість", покликаної зміцнювати НАТО і його східний фланг.

На тлі повномасштабної війни Російської Федерації проти України президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден уповноважив Пентагон відрядити до Європи 3 тисячі військовослужбовців резервних сил.

Про це повідомляє CNN.

Резервісти США стануть частиною операції Atlantic Resolve, що є ротаційним розгортанням для зміцнення східного флангу НАТО, зазначає видання.

"Atlantic Resolve новим указом визначена як операція у разі непередбачених обставин. Вона дає резервістам ті ж переваги, що й військовослужбовцям, які перебувають на дійсній службі. Нове позначення несе користь військовослужбовцям та сім'ям внаслідок збільшення повноважень, прав та доступу до сил та особового складу резерву", – зазначив директор з операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Також це дає Пентагону додаткову можливість направити більше зусиль і коштів на допомогу Європейському командуванню США.

Нові війська, ймовірно, працюватимуть у сфері логістики та забезпечення, або в таких галузях медицини, як стоматологія та охорона здоров'я.

"Рішення Байдена дозволить Міноборони США забезпечити найкращу системну підтримку та підтримувати наші сили. Виконавчий указ, який затверджує мобілізацію додаткових сил, дає чиновникам можливість закликати війська для підтримки Атлантичної рішучості", – заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

Нагадаємо, Джон Байден заявив, що він не вважає, що російська агресію проти України триватиме роками.

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