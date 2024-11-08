Байден відправляє до України військових фахівців для обслуговування Patriot та F-16 – CNN

Пентагон зможе надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після повномасштабного російського вторгнення в 2022 році.

Адміністрація президента США Джо Байдена скасувала фактичну заборону на розміщення американських військових підрядників в Україні для допомоги в обслуговуванні та ремонті наданих США систем озброєння, зокрема винищувачів F-16 і систем ППО Patriot.

Про це повідомив CNN чиновник, який безпосередньо знайомий із планом.

Видання відзначає, що таке рішення було ухвалене раніше цього місяця перед виборами. Тепер Пентагон зможе надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після повномасштабного російського вторгнення в 2022 році.

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Чиновники заявили, що сподіваються, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт систем озброєння, які використовують українські військові.

“Ці підрядники будуть розташовані далеко від лінії фронту, і вони не будуть воювати з російськими військами. Вони допоможуть Збройним Силам України швидко відремонтувати та обслуговувати техніку, надану США, щоб її можна було швидко повернути на передову”, - повідомляють джерела CNN.

Представник оборонного відомства підтвердив, що США просуваються до реалізації цього плану, оскільки деякі системи, які США надали Україні, зокрема F-16 і Patriot, "вимагають спеціального технічного досвіду для обслуговування".

Незрозуміло, чи збереже Дональд Трамп цю політику, коли вступить на посаду в січні 2025 року. Раніше Трамп заявив, що сподівається завершити війну між Україною та Росією "протягом 24 годин" після повернення до влади.

Нагадаємо, Україна отримає до кінця 2024 року низку пакетів військової допомоги від США вартістю 500-750 млн доларів.

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